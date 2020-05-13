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В Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане беркутовцам (фото)

21:48, 13 мая 2020
Общество
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 Фото: Владимир Зинченко / Facebook

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Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко на своей странице в Facebook.

"На Каневщине в Межириче открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", – написал он.

Позже к этому посту появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".

фото: Владимир Зинченко / Facebook
фото: Владимир Зинченко / Facebook
фото: Владимир Зинченко / Facebook

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