В Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане беркутовцам (фото)
21:48, 13 мая 2020Общество
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В сети сильно возмущены открытием такого музея.
Фото: Владимир Зинченко / Facebook
В селе Межирич Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам Беркута.
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Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко на своей странице в Facebook.
"На Каневщине в Межириче открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", – написал он.
Позже к этому посту появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".
фото: Владимир Зинченко / Facebook
фото: Владимир Зинченко / Facebook
фото: Владимир Зинченко / Facebook
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