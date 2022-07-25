По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, с первого сентября нового учебного года учителя должны вернуться в школы и классы, чтобы начать очный процесс обучения. Правда, обязанностью это будет только в тех учебных заведениях, где полностью возобновится офлайн-обучение. Педагоги из регионов, в которых очный учебный процесс будет оставаться опасным, смогут продолжить преподавать онлайн и получать заработную плату. Кроме того, преподавателей, которые до войны работали в школах, разрушенных во время военных действий, обещают трудоустроить в другие образовательные учреждения.

В первые месяцы войны в европейских школах появилось большое количество вакансий для украинских педагогов

Но будет ли, кого трудоустраивать и вернутся ли к школьным доскам те, кто якобы обязан это сделать?

Ведь подавляющее большинство педагогов - женщины, большое количество которых выехало за границу с детьми. Самые энергичные и адаптивные за весну и осень уже начали изучать местные языки, оформили необходимые документы, нашли жилье и даже работу. Променяют ли они все это на возвращение в Украину, где до сих пор продолжается война? Что государство должно сделать для того, чтобы украинских детей учили лучшие педагоги?

Сейчас за рубежом находится примерно 24 тысяч преподавателей и 671 тысяча учеников. Определенный процент преподавателей уже нашли работу в Европе, при том трудоустроились по специальности и продолжают преподавать для украинских детей. В первые месяцы войны в европейских школах появилось большое количество вакансий для украинских педагогов, ведь только они могли "подхватить" наших детей и продолжить обучать школьников, которые бежали от войны и оказались в Европе.

Украинцы, которые остались дома, со временем адаптировались к военным действиям, спокойнее относятся к тревоге, сумели справиться со страхами

Особенно востребованными оказались учителя со знаниями языка - немецкого в Германии, польского в Польше и так далее. Еще часть педагогов осталась верной своим ученикам, которые остались в Украине, и продолжила обучать их онлайн. И те, и другие стали для школьников опорой и поддержкой, помогли адаптироваться к новой реальности и продолжить получать знания.

Сегодня украинская образовательная система ставит большое количество учителей перед выбором - вернуться в школу и учить детей очно или же уволиться. К сожалению, значительное количество талантливых и профессиональных людей выберет второй вариант.

Заставит их это сделать:

Отсутствие гарантий безопасности.

Одна из главных потребностей человека - потребность безопасности и именно те украинцы, которые уехали, нуждались в ней максимум и смогли удовлетворить ее только в мирных странах. Украинцы, которые остались дома, со временем адаптировались к военным действиям, спокойнее относятся к тревоге, сумели справиться со страхами. Те же украинцы, что уехали, до сих пор чувствуют себя крайне некомфортно лишь от мысли о возвращении. Некоторые даже физически не смогут проводить учебный процесс из-за высокого уровня стресса. Ведь в школе они должны нести ответственность не только за себя, но за полный класс детей.

Система образования в Украине должна модернизироваться и отвечать запросам общества. В этой системе должны расти не только ученики, но и педагоги

Что делать в этой ситуации? Власть должна сделать все возможное, чтобы предоставить учителям и детям гарантии безопасности. В идеале, в школах должны быть построены бомбоубежища, все без исключения населенные пункты, а не только крупные города, должны иметь противовоздушную оборону. Педагоги должны чувствовать себя в безопасности не только в школах, но и по дороге к рабочему месту и дома.

Непростая экономическая ситуация в Украине.

Экономика страны в состоянии войны похожа на тонущий корабль. На такой корабль вероятно не захотят возвращаться те, для кого основной потребностью является экономическая стабильность. Даже понимая, что они, как педагоги, могли бы помочь этому кораблю остались на плаву.

Что делать? Государство должно сделать все возможное, чтобы продолжить выплачивать учителям зарплату в полном объеме и корректировать ее, учитывая инфляцию.

Отсутствие возможностей и устаревшая система образования.

Когда украинская школа превратится в образовательное пространство, в котором интересно и увлекательно, а выгорание останется в прошлом, у учителей появится стимул возвращаться

Контраст между устаревшей украинской образовательной системой и более прогрессивной европейской почувствовало большое количество учителей. Кто-то увидел его собственными глазами, а кто-то через своих детей, которые пошли в школы в Европе. Отсутствие авторитетов и уважительное отношение к ученикам, школьная программа, которая отвечает нуждам общества, меньше бюрократии и ненужных формальностей. Для кого-то новая система стала вызовом усовершенствовать свои знания и подходы к преподаванию.

Что делать в этой ситуации? Система образования в Украине должна модернизироваться и отвечать запросам общества. В этой системе должны расти не только ученики, но и педагоги. При этом расти и путем обновления знаний, и путем улучшения коммуникативных, педагогических, диджитал навыков и умений. Когда украинская школа превратится в образовательное пространство, в котором интересно и увлекательно, а выгорание останется в прошлом, у учителей появится стимул возвращаться.

В целом, несмотря на то, что существует большая вероятность того, что до первого сентября ни один из перечисленных пунктов выполнен не будет, часть педагогов будет возвращаться в Украину. Кто-то из-за семьи, кто-то из-за печали по Родине, а кто-то из-за непостижимой тяги к пребыванию вместе с родным классом в родных стенах школах.

Каким-то непонятным образом для тысяч учителей эта связь и любовь к ученикам сильнее чувства опасности, невысокой зарплаты и несовершенной системы образования. Таких педагогов часто называют учителями от Бога и именно им важно продолжить быть на своей земле со своими детьми.

К сожалению, не каждому школьнику посчастливится встретить такого учителя у себя на пути. Десятки тысяч украинских детей недополучат тепла, знаний, поддержки, мотивации. Десятки семей будут вынуждены восполнять пробелы в знаниях с репетиторами или на дополнительных курсах. Родителям же остается надеяться на то, что государство как можно скорее посмотрит на это вопрос, как на стратегическую задачу, сможет обеспечить детям их право на качественное образование и поймет, что будущее всей страны зависит от своевременных и правильных решений как на образовательном фронте, так и от успехов и побед на фронте реальном.

Лидия Билас, основательница сети образовательных проектов MRIYDIY, соучредитель сети частных школ КМДШ