По предварительным данным, злоумышленники завладели более 10 миллионами гривень.

В Украине разоблачили масштабную аферу по присвоению средств граждан путем несанкционированног доступа к онлайн-банкингу.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, трое членов организованной группы завладели мошенническим путем более чем 10 млн грн граждан, используя схему перевыпуска SIM-карт мобильных операторов связи.

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Установлено, что в распоряжении участников организованной группы были базы данных клиентов мобильных операторов связи и банковских учреждений, действующих на территории Украины. Используя эту информацию, они осуществляли удаленное несанкционированное восстановление или перевыпуск активных SIM-карт украинских операторов мобильной связи, принадлежащие физическим лицам и используемые ими для авторизации в сервисах онлайн-банкинга.

Отмечается, что затем они получали незаконный доступ к онлайн-банкингу банковских учреждений путем получения соответствующих SMS-сообщений о восстановлении утраченного пароля на похищенный у человека номер телефона.

"После получения доступа к онлайн-банкингу граждан они имели возможность переводить денежные средства с их карточного счета на подконтрольные банковские счета членам организованной группы для дальнейшего обналичивания. Похищенные персональные данные граждан также использовались для оформления онлайн-кредитов", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители провели свыше 20 обысков в домовладениях и транспортных средствах организаторов и участников группировки в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Во время следственных действий изъяты доказательства их противоправной деятельности, а именно - компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, которые использовались участниками группы для совершения преступлений.

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Трем злоумышленникам, в том числе организатору аферы сообщено о подозрении в совершении мошенничества, организованного группой лиц в особо крупных размерах, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Авторы: Павел Степанец, Тамара Отовская