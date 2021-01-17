Судно шло под флагом Палау.

Стала известна вероятная причина крушения сухогруза у берегов Турции. Трагедия произошла из-за сильного шторма.

Читайте такжеЧисло погибших в результате крушения судна у берегов Турции возросло до трех - СМИ (видео)Об этом сообщил один из членов экипажа, которого удалось спасти, пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

«Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек», - пояснил мужчина.

Отмечается, что судно шло под флагом Палау. Сухогруз затонул в Чёрном море во время рейса из Грузии в Болгарию. По предварительным данным, корабль принадлежал украинской компании. Четыре моряка погибли, шестерых удалось спасти.

История кораблекрушения Arvin

Сегодня, 17 января, у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По данным МИД Украины, на борту было 10 украинцев и 2 иностранца. 6 человек спасли, 2 - погибли. Продолжались поиски 4 моряков.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщило, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России.

Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартын. Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

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Автор: Катерина Шварц