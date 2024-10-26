Бывший советник главы МВС поделился своим мнением о том, почему не только мужчины должны воевать.

Украина сейчас находится в той реальности, когда женщины тоже должны воевать, как и в Израиле, заявил бывший советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив в интервью Юрию Романенко еще в январе 2024 года, однако видео-фрагмент с его словами начало набирать популярность.

По словам Андрусива, иного варианта у нас нет.

"Женщины тоже должны воевать, но ясно, что их нельзя паковать и все остальное. Их нужно мотивировать, нужно убеждать, что они могут быть снайпером, артиллеристом. Вон Таня Чорновил мастер-класс мужчинам показывает, как нужно воевать. Это возможно", - заявил он.

Андрусив в своем Telegram-канале добавил, что выступает против мобилизации женщин, хотя в современной войне, по его словам, "женщины могут быть такими же эффективными воинами, как мужчины". Кроме того, по его словам, уже сейчас некоторые женщины приняли решение воевать в рядах ВСУ, показывая очень высокие показатели, в частности, в пилотировании дронов.

Другие новости о мобилизации

Ранее УНИАН сообщал, что кого из женщин могут призвать и оштрафовать в октябре 2024 после законопроекта, который вступил в силу 18 мая.

Кроме того, Зеленский недоволен количеством забронированных украинцев, правила могут изменить. Сообщается, что официальную отсрочку от мобилизации получили уже 1,5 млн человек, и их количество за пару месяцев выросло почти вдвое.

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