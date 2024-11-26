Соколов считает, что нападения на сотрудников ТЦК во время военного положения неприемлемы.

Сотрудники ТЦК не всегда способны выполнять мобилизационные задачи из-за того что граждане регулярно препятствуют их работе. Сержант ВСУ Андрей Соколов заявил в интервью "Твой город", что их полномочия нужно расширить, включая право применять силу и открывать огонь для защиты.

"Они не имеют права применять силу, они без оружия ходят, на них нападения совершают. Если человек был на войне, а теперь служит в ТЦК, и ему хамят какие-то негодяи, у него не выдерживают нервы и он применяет силу", - рассказал он.

Соколов считает, что сотрудникам ТЦК нужно дать право применять физическую силу, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. Он отметил, что граждане редко признают свою вину в случае возникновения конфликтной ситуации.

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"Вместо того чтобы каким-то образом оправдать эту ситуацию, они делают виновными работников ТЦК и СП", - добавил сержант ВСУ.

По словам Соколова, нападения на сотрудников ТЦК во время воееного положения неприемлемы:

"Надо дать возможность применять, в том числе, физическую силу к уклонисту, запретить любые физические действия по отношению к военнослужащему. Стрелять надо дать право. Стрелять. Потому что это нападение на военнослужащего во время выполнения его обязанностей во время войны".

Мобилизация в Украине - последние новости

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Кроме того, подполковник Главного управления разведки Андрей Савенко высказался о мобилизации женщин. По его словам, если человек за 10 лет войны не дошел до военкомата, то у него нет вопросов о том, хочет ли такой человек служить вообще.

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