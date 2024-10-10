Говорит, что вопрос не для пиара и в ВР ищут решение.

В случае принятия парламентом решения о демобилизации всех военнослужащих, которым от 18 до 25 лет, может быть обвал на отдельных участках фронта.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

"Это непростой вопрос. Мы встречались не один раз с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно в течение этого периода - не могу назвать количество, потому что заседание проходило в тайном режиме, определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными, были мобилизованы", - сказал он.

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По его словам, сейчас надо найти возможность демобилизовать их, но должно быть четкое понимание кто придет на их место:

"Потому что просто демобилизация - это обвал отдельных участков украинского фронта. И мы не хотим, чтобы на этих популистских решениях кто-то пиарился. Потому что здесь вопрос не для пиара, а для безопасности страны. Но мы осознаем, что эти дети попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства".

Он добавил, что с военным руководством были договоренности и они приняли директиву, что не мобилизуют людей до 25 лет еще до момента принятия закона о запрете мобилизации юношей до 25 лет.

По его словам, также были договоренности, что тех, кого они уже набрали, не будут закреплять по боевым распоряжениям на сложных участках фронта.

Стефанчук пообещал, что парламент найдет решение этого вопроса.

Мобилизация и демобилизация украинцев до 25 лет

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, Верховная Рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

В то же время не решен вопрос относительно демобилизации тех, кто ранее был мобилизован в возрасте до 25 лет.

Поскольку с мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, и были отменены категории лиц, "ограниченно годных в военное время", то было мобилизовано много тех, кто ранее попадал под эту категорию - то есть, здоровых сверстников до 25 лет, в соответствии с законодательством, не мобилизовали, а те, кто ранее были ограниченно годны, попали под мобилизацию. И многие юноши от 18 до 25 лет, в свое время признанных "ограниченно годными", все это время мобилизовали.

Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая, он регулирует многие нюансы воинского учета и мобилизации.

Данным законом была отменена категория ограниченно годных. Теперь есть две категории: годные и не годные к службе. В результате этого возникла ситуация, что мужчины, которые были признаны непригодными к службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, теперь подлежат мобилизации. В то же время законодательство уже предусматривало, что юноши до 25 лет, которые в мирное время были признаны годным к службе, не подлежат мобилизации в военное время.

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