Оформляют военно-учетные документы в ТЦК и СП.

В Украине продолжается действие режима военного положения и всеобщая мобилизация. Во время нее граждане мужского пола от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

Об этом напоминают во Львовском областном ТЦК и СП. Там отметили, что граждане должны предъявлять такой документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, сотрудника полиции или представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

"Проверку военно-учетных документов представители ТЦК и СП или полицейские могут осуществлять с помощью технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что военно-учетные документы определяют принадлежность владельцев к выполнению воинского долга.

К таким документам относятся:

удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;

военный билет – для резервистов.

Оформляют военно-учетные документы в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине

24 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. С тех пор их действие продолжали уже 13 раз. Последний раз – в ноябре, до 7 февраля 2025 года.

За время войны в Украине уже снижали предельный возраст для мобилизации – с 27 до 25 лет. СМИ неоднократно писали о том, что на Киев давят, чтобы власть одобрила мобилизацию 18-летних.

По состоянию на сейчас никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности – не было и нет, уверяют в парламенте. Отмечается, что на сегодняшний момент Украина нуждается в соответствующем количестве и видах вооружения и военной техники в рамках безопасности помощи, соблюдения партнерами согласованных сроков, объемов их поставки.

Вас также могут заинтересовать новости: