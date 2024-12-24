В Украине продолжается действие режима военного положения и всеобщая мобилизация. Во время нее граждане мужского пола от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.
Об этом напоминают во Львовском областном ТЦК и СП. Там отметили, что граждане должны предъявлять такой документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, сотрудника полиции или представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
"Проверку военно-учетных документов представители ТЦК и СП или полицейские могут осуществлять с помощью технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военно-учетные документы определяют принадлежность владельцев к выполнению воинского долга.
К таким документам относятся:
- удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;
- военный билет – для резервистов.
Оформляют военно-учетные документы в ТЦК и СП.
Мобилизация в Украине
24 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. С тех пор их действие продолжали уже 13 раз. Последний раз – в ноябре, до 7 февраля 2025 года.
За время войны в Украине уже снижали предельный возраст для мобилизации – с 27 до 25 лет. СМИ неоднократно писали о том, что на Киев давят, чтобы власть одобрила мобилизацию 18-летних.
По состоянию на сейчас никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности – не было и нет, уверяют в парламенте. Отмечается, что на сегодняшний момент Украина нуждается в соответствующем количестве и видах вооружения и военной техники в рамках безопасности помощи, соблюдения партнерами согласованных сроков, объемов их поставки.