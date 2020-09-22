По благословению митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия Национальный член от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA), президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела и руководитель компании «Петр Великий», меценат, общественный деятель, член Общественного совета при Совете предпринимателей при КМУ Алла Ландар в торжественной обстановке награждена орденом преподобного Агапита Печерского за заслуги перед Церковью и Украиной. ﻿

Высокую награду Православия орден Агапита Печерского І степени и грамоту Алле Ландар вручил настоятель Храма Святых Мучеников Косьмы и Дамиана протоиерей Владимир Терещук. Украинская православная церковь награждает им за преданность делу служения согласно евангельскому завещанию.

Алла Ландар поблагодарила за награду и подчеркнула:

"Награда получена мною в большой праздник Рождества Пресвятой Богородицы – орден с именем Святого Агапита Печерского, безмездного врача и монаха, принявшего, иночество в Киево-Печерском монастыре. Схимники и монахи несли в повседневной жизни на протяжении столетий важнейшие христианские добродетели, исполняемые посредством благих духовных дел. Ведь духовность - это содержание сердца и ума: ум должен проходить через сердце, а сердце через разум. Для меня – это признание важности всей нашей работы на благо нашей страны и Украинской православной церкви. Вера нас объединяет, наполняет наши сердца светом и дает нам новые силы и наставление на добрые дела ради мира в единой Украине".

Протоирей о. Владимир после награждения поздравил Аллу Ландар и пожелал и в дальнейшем ей и всему коллективу компании заниматься благородным и богоугодным делом во благо Украинской православной церкви, напомнив, что орден Агапита Печерского есть форма поощрения мирян за понесенные труды и заслуги перед Православием. Он в частности сказал:

"Сегодня вручаю эту высокую награду Церкви вам по благословению митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия с искренним пожеланием крепости в вере, духовного роста и помощи Божией во всех ваших благих начинаниях с постижением глубин веры и постоянного совершенствования в своем следовании за Спасителем. Будьте духовно благородны, будьте честны, будьте верны своему делу. Только растрачивая себя можно стать духовно богатым. Мир и любовь, которые порождает единство - это особый дар, который подается нам самим Господом. Да будет светлым благословенным Ваш путь. Господь даровал нам силы веры и молитвы. Слабая вера не заставит молиться. Малая вода, падая на колесо, не двинет его. Малая вера не подвигнет ни ум, ни размышления о Боге, ни сердце на молитву к Богу. Мы едины во Христе. Да будет светлым и благословенным Ваш путь".

Ранее Алла Ландар уже была награждена Украинской православной церковью орденом Святой Равноапостольной княгини Ольги Блаженнейшим Владимиром (Сабоданом), учрежденный определением патриарха Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви в 1988-м году в ознаменование 1000-летия Крещения Руси для награждения женщин за общественное служение и труды во благо ближних.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН