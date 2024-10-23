По данным журналиста, руководитель Хустской епархии является гражданином РФ.

Митрополит Хустской епархии УПЦ МП (Закарпатская обл.) Марк строит для себя дом под Москвой. Об этом сообщает закарпатский журналист, депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Он также указывает, что руководитель епархии является гражданином РФ.

По данным Глаголы, дом архиерея находится в г. Сергиев Посад Московской области, в элитном районе.

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"Его площадь составляет 1355м² и оценивается в среднем на сумму 20 миллионов российских рублей. Это около 250 тыс. долл.", - отмечает журналист.

Кроме того, он добавил фото миграционной карточки, которую заполнял митрополит при получении российского паспорта. В графе о месте жительства указан именно дом в Сергиевом Посаде.

По информации Глаголы, митрополит Марк за время своей духовной деятельности возглавлял различные высокие должности в структуре Русской православной церкви. 25 июня 1978 года тогдашний патриарх РПЦ Пимен назначил митрополита Марка благочинным Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад в Московской области.

Священник из Закарпатья пропагандировал коммунизм и "русский мир"

В прошлом году на Закарпатье СБУ разоблачила настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП на пропаганде коммунистического режима.

По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет о священнике Венедикте Хромее, который является кумом жены Виктора Медвечука Оксаны Марченко.

На собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Также у него было найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера. В отдельных брошюрах отрицалось право Украины на независимость.

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