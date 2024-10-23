Митрополит Хустской епархии УПЦ МП (Закарпатская обл.) Марк строит для себя дом под Москвой. Об этом сообщает закарпатский журналист, депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Он также указывает, что руководитель епархии является гражданином РФ.
По данным Глаголы, дом архиерея находится в г. Сергиев Посад Московской области, в элитном районе.
"Его площадь составляет 1355м² и оценивается в среднем на сумму 20 миллионов российских рублей. Это около 250 тыс. долл.", - отмечает журналист.
Кроме того, он добавил фото миграционной карточки, которую заполнял митрополит при получении российского паспорта. В графе о месте жительства указан именно дом в Сергиевом Посаде.
По информации Глаголы, митрополит Марк за время своей духовной деятельности возглавлял различные высокие должности в структуре Русской православной церкви. 25 июня 1978 года тогдашний патриарх РПЦ Пимен назначил митрополита Марка благочинным Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад в Московской области.
Священник из Закарпатья пропагандировал коммунизм и "русский мир"
В прошлом году на Закарпатье СБУ разоблачила настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП на пропаганде коммунистического режима.
По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет о священнике Венедикте Хромее, который является кумом жены Виктора Медвечука Оксаны Марченко.
На собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Также у него было найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера. В отдельных брошюрах отрицалось право Украины на независимость.