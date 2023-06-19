Часть исков, подавших в суд подали компании, проигравшие открыть тендеры на Prozorro на поставку продуктами питания украинских военных, уже выиграны Министерством обороны. Член общественного антикоррупционного совета МО Дана Яровая дала положительную оценку работы юристов ведомства и системы административных судов.

"Четыре суда по обжалованию победителей по питанию на Prozorro выиграно. Но есть еще желающие поспорить. Хочу отдать должное юристам Министерства обороны и судьям административного суда. Может так и начнется реформирование судебной системы, когда все внимание приковано к судебным заседаниям. Сегодня даже пресса на слушаниях была", - отметила автор поста.

По ее словам, с начала текущей недели должно начаться подписание контрактов с победителями открытых торгов.

Видео дня

"С понедельника Министерство обороны обещало начать подписывать контракты. Лупаем эту скалу дальше", - заключает Дана Яровая.

Напомним, что 6 июня Министерство обороны Украины провело открытые тендеры через Prozorro на закупку 22 позиций еды для армии, в результате чего удалось сэкономить более 6 млрд грн.

Как раньше сообщала волонтер и член общественного антикоррупционного совета Минобороны Дана Яровая, только на тендерах в 16 областях сэкономили 3 миллиарда 252 миллиона средств. Однако результаты торгов были обжалованы в Киевском оружном административном суде проигравшими компаниями.

"Один из участников, который дал на торгах самую высокую цену и ни одной копейкой не уступил, начал засыпать исками Административный суд г. Киева по различным контрагентам, чем фактически блокируется работа коллегиального органа Министерства", - отмечала данная Яровая.

Как сообщалось, речь идет о компании "Трейд Гранит Инвест", которую СМИ связывают с предпринимателем Андреем Адамовским.