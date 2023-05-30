Правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени, которым и воспользовался министр.

Министр образования Украины Оксен Лисовый отказался от степени кандидата наук. об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени, которой ранее в нашей стране не было. Именно этим и воспользовался Лисовый.

"На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не является кандидатом наук", - сообщил Лисовый.

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Следующим шагом в становлении новой культуры академической добропорядочности, по его словам, должен стать соответствующий закон, который пока еще дорабатывается.

"Наша задача - развивать, поддерживать и усиливать прогрессивную науку и людей, которые ею занимаются - ответственно и эффективно",- резюмировал министр.

Оксен Лисовый в должности министра образования - что известно

В конце марта текущего года Верховная Рада назначила директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового министром образования и науки.

Впоследствии новый министр образования призвал обсудить сокращение количества предметов в школах, а впоследствии в МОН заявили, что в Украине с 2024 года школы могут перевести на 12-летнюю систему образования.

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