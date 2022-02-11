Реконструкция охватит международные автомобильные пункты пропуска, в том числе наиболее нагруженные "Ягодин — Дорогуск", "Ужгород — Вишне-Немецкое" и "Чоп — Захонь".

Министерству инфраструктуры Украины предоставлены полномочия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.

Такое решение приняло правительство Украины, сообщило Министерство инфраструктуры.

Реконструкция охватит международные автомобильные пункты пропуска, в том числе наиболее нагруженные "Ягодин — Дорогуск", "Ужгород — Вишне-Немецкое" и "Чоп — Захонь". Масштабная реконструкция станет частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Наш флагманский проект: модернизация и развитие МАПП "Ягодин — Дорогуск". Через него осуществляется 40% всех автомобильных грузовых перевозок в Украине. Напомню, что модернизация пунктов пропуска, повышение их пропускной способности — часть обязательств Украины в рамках договоренностей с нашими западными соседями, в частности, Польшей", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас из 74 автомобильных пунктов пропуска 33 остаются необустроенными и недостроенными. Еще около 20 пунктов пропуска возведены в советское время и нуждаются в существенной реконструкции.

Несмотря на международные договоренности, с 2012 года финансирование строительства и реконструкции пунктов пропуска практически не осуществлялось.

За последние годы за счет государственного финансирования введен в эксплуатацию один объект таможенной инфраструктуры, около 10 частично отремонтировано, 2 находятся в стадии незавершенного строительства, еще 4 нуждаются в завершении реконструкции, информирует ведомство.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, на границе Украины с Молдовой строят новый Ямпольский мост.