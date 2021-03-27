Страницы девочки и юноши, вокруг которых разгорелся скандал из-за их "романа", в соцсети больше не доступны.

Страница восьмилетней блогерши и модели Миланы Маханец, а также страница ее друга, 13-летнего блогера Паши Пая исчезли из социальной сети Instagram.

По адресу аккаунта Милы instagram.com/milamaxanets, как и по адресу Паши instagram.com/pasha_pai теперь открывается сообщение "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". При этом еще вчера, 26 марта, страницы были активными.

Причина этого пока неизвестна. Однако, возможно, страницы заблокировали представители социальной сети или же кто-то со стороны самих детей мог удалить аккаунты или изменить логины.

На днях восьмилетняя украинка Милана Маханец, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее "романа" с блогером Пашей Паем, пожаловалась на социальные службы.

В своих "историях" в Instagram она рассказала, что соцслужбы приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной постели". Милана возмущена сложившейся ситуацией, она написала, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше... Забирать у меня людей, которых я люблю, - это не помощь", - возмутилась восьмилетняя звезда соцсетей.

Также девочка добавила, что родители Паши запретили им общаться

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позировала в откровенных "луках" и даже целовалась с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживала интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила соцсети.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов несовершеннолетних.

В Киевской областной полиции по ситуации с Миланой открыли производство, маму девочки вызвали на допрос.

После скандала аккаунты обоих детей заблокировали в сети Likee, а с аккаунта восьмилетней украинки в Instagram исчезли самые провокационные снимки.

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Автор: Катерина Комолова