Михаил Поплавский отметил 28-летие ректорства в университете культуры.

Об этом Поплавский сообщил на своей странице в Facebook

"28 годовщина ректорства в Университете культуры! Мой второй дом, моя большая университетская семья. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив! Люблю вас, дальше будет", - написал Михаил Поплавский.

28 річниця ректорства в Університеті культури! 🤩 Мій другий дім, моя велика університетська родина ❤️ Дякую всім за... Опубліковано Михайлом Поплавським Середа, 21 квітня 2021 р.

Как известно, 21 апреля 1993 года самым молодым ректором КДИК стал его выпускник, доктор педагогических наук, профессор Михаил Поплавский.

По словам основательницы и генерального директора BRANDING & CONSULTING VVV Вилены Вороновой, Киевский национальный университет культуры и искусств КНУКиИ во время ректорства Поплавского стал настоящим брендом в сфере образования - сильным и капитализированным.

"Со студенческой скамьи и до сих пор он (Михаил Поплавский, - ред.) ломал и ломает стереотипы и элиминирует клише. Новая парадигма в деле, которым занимается, - вот его цель и задача ... Примите искреннее почитание и признание за все таланты, крупнейший среди которых - талант человечности. Я желаю Вам долгой вдохновенной жизни. Работайте и в дальнейшем в безудержном прогрессе, чтобы не было остановки ни Вашим летам, ни Вашей деятельности. Пусть будут упругими паруса новых замыслов и мечтаний. Казацкого Вам здоровья, долголетия и юношеского задора ибо все только начинается", - написала Воронова.

Напомним, недавно о Михаиле Поплавском отсняли документальный фильм "Ректор: Новые времена".

Михаил Поплавский - доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер-владелец ТМ "Украинская песня года", исполнитель и популяризатор украинских песен.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III степени, 2001 - II степени, 2007 - I степени), неоднократный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд признан "Ректором года".

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Автор: Иван Бойко