Международный лицей МАУП — это инновационное учебное заведение, которое обеспечивает комплексную подготовку ребенка от детского сада до старшей школы.

А вы знали, что 62% выпускников Международного лицея МАУП поступают в самые престижные украинские ВУЗы? А еще 26% наших выпускников вообще поступают в иностранные университеты. Более того, выпускники Лицея имеют уникальную возможность поступить в Высшую Школу Внутренней Безопасности в Польше, учиться там заочно или дистанционно на украинском и получить сразу два диплома государственного образца — польский и украинский!

Международный лицей МАУП — это инновационное учебное заведение, которое обеспечивает комплексную подготовку ребенка от детского сада до старшей школы. Наши квалифицированные педагоги уделяют максимум внимания как интеллектуальному, так и личностному развитию учащихся.

Среди преимуществ Международного лицея МАУП:

- три доступных формы обучения (дневная, онлайн и индивидуально-дистанционная);

- бесплатная подготовка к ЗНО с опытными репетиторами;

- трехразовое эко-питание с возможностью выбрать меню (доступно также диетическое питание);

- развитие талантов наших учащихся и занятия спортом в кружках на выбор;

- бесплатные занятия английским по программе подготовки к IELTS от British Council.

Особенностью Международного лицея МАУП является концепция "легкого портфеля": все домашние задания выполняются в Лицее, а домой ребенок отправляется свободным от учебы и готовым восстанавливать силы.

В свободное от учебы время дети могут посещать дополнительные студии: спортивные секции, игру на гитаре, театральное мастерство, dance-студию, вокал или даже собственную научную STEAM-лабораторию.

Квалифицированные учителя Лицея профессионально вовлекают всех учащихся в учебный процесс и уделяют лицеистам максимум внимания и времени. Таким образом исчезают какие-либо границы между разными форматами обучения.

Отдельной гордостью Международного лицея МАУП является новый формат качественного обучения украинских школьников. Благодаря стараниям наших педагогов и администрации Академии была создана онлайн-школа, которая отвечает всем образовательным стандартам и буквально равна офлайн-обучению. Мы стремимся, чтобы все украинские школьники имели возможность продолжать получать необходимое развитие и ценные знания при любых обстоятельствах.

Главной целью команды Международного лицея МАУП является создание образцового учреждения для дошкольной подготовки и школьного образования подрастающего поколения Украины. Каждый день становимся на шаг ближе к этой цели!

Приглашаем вас присоединиться к образовательной семье МАУП и обеспечить своему ребенку по-настоящему светлое будущее!