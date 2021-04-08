По словам секретаря горсовета, ограничения "должны быть разумными".

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что не примет решение о закрытии метрополитена даже при попадании региона в «красную» зону карантина.

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«Моя категорическая позиция – метрополитен я не закрою. Автобусные маршруты будут ходить так, как и ходили. Социальная дистанция, маски, дезинфекторы, это обязано быть и за этим должны следить и перевозчики, и полиция, и муниципалитет. Но прекращать движение транспорта и выпускать пропуска, создавать коллапс – я это не готов сделать», – заявил он.

По словам секретаря горсовета, необходимо найти взвешенный баланс между карантинными ограничениями и развитием предпринимательства и экономики.

«Ограничения должны быть разумными и дружить с головой и со здравым смыслом. Когда они неразумные, это вызывает антагонизм и коллапс. Вспомните, когда Кабмин закрыл нам метрополитен. К чему это привело? Ни к чему хорошему», – сказал он.

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Автор: Катерина Шварц