В проекте приняли участие Юлия Санина, Дмитрий Комаров, Дмитрий Борисов и Андрей Пятов.

Группа "Метинвест" запустила специальный видеопроект "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий видеоролик размещен на сайте "Робимо українське", который компания запустила специально к своему пятнадцатилетию.

В "Метинвесте" считают, что быть крупнейшим металлургическим производством Украины - непростое дело. Еще сложнее - объяснить, как из руды производится сталь, студентам, которые вечно скучают на парах.

Однако, все меняется, когда профессор приглашает рассказать о металлургических процессах суперзвезд украинской музыки, путешествий, кулинарии и спорта.

Читайте также"Метинвест" поддержал безопасность на ДонетчинеНа видео солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первом производственном этапе – добыче руды, сравнив ее с процессом создания музыкального хита.

Путешественник Дмитрий Комаров описал следующий важный этап на металлургическом производстве ­- путешествие руды в плавильную печь, и рассказал о том, как важно его тщательно спланировать.

Далее известный кулинар Дмитрий Борисов поведал, как из поступившей на комбинат руды "приготовить" металл, объяснив сложнейший процесс на примере украинского борща.

Описывая последний этап на металлургическом производстве капитан донецкого "Шахтера" и сборной Украины, голкипер Андрей Пятов отметил, что финальной победой на производстве для "Метинвеста" является высококачественный металл и масштабные объекты, которые из него производят по всему миру.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь