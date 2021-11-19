Группа компаний "Метинвест" получила престижную премию HR Pro Awards как работодатель, предлагающий своим сотрудникам лучший социальный пакет в Украине.
Как сообщает пресс-служба компании, по результатам оценок экспертов, проект "Метинвеста" индивидуальный социальный пакет "ИСП "Мой выбор" признан лучшим в номинации "Вознаграждение и признание".
Отмечается, что соцпакет "Мой выбор" предоставляется более 60 тысячам сотрудникам 13 предприятий компании. Программа позволяет каждому работнику самостоятельно составить для себя индивидуальный перечень социальных льгот из шести актуальных для него опций: обучение и развитие, оздоровление, развлечения и отдых, отпуска и выходные, транспорт и поездки, прочие блага для семей сотрудников. При этом наполнение своего соцпакета ежегодно можно менять с учетом постоянных изменений в личных предпочтениях.
В то же время, подчеркивают в пресс-службе компании, перечень опций соцпакета "Мой выбор" обновляется и пополняется в соответствии с запросами представителей коллектива, на основе высказанных ими мнений и пожеланий. Например, в 2022 году в составе ИСП впервые появятся зарубежные летние путевки.
Также большой популярностью среди сотрудников предприятий "Метинвеста" пользуются ежемесячные пополнения мобильных телефонов, сертификаты в семейные, подростковые и детские развлекательные центры, дополнительный отпуск в день рождения и по случаю других семейных событий, занятия спортом для сотрудника и его семьи, добровольное медицинское страхование. В среднем на каждом предприятии группы для работников доступно более 40 предложений на выбор, а общий по компании пакет ИСП "Мой выбор" охватывает уже свыше 70 льгот.