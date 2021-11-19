Индивидуальный соцпакет "Мой выбор" от "Метинвеста" позволяет каждому работнику самостоятельно составить для себя перечень социальных льгот.

Группа компаний "Метинвест" получила престижную премию HR Pro Awards как работодатель, предлагающий своим сотрудникам лучший социальный пакет в Украине.

Как сообщает пресс-служба компании, по результатам оценок экспертов, проект "Метинвеста" индивидуальный социальный пакет "ИСП "Мой выбор" признан лучшим в номинации "Вознаграждение и признание".

Отмечается, что соцпакет "Мой выбор" предоставляется более 60 тысячам сотрудникам 13 предприятий компании. Программа позволяет каждому работнику самостоятельно составить для себя индивидуальный перечень социальных льгот из шести актуальных для него опций: обучение и развитие, оздоровление, развлечения и отдых, отпуска и выходные, транспорт и поездки, прочие блага для семей сотрудников. При этом наполнение своего соцпакета ежегодно можно менять с учетом постоянных изменений в личных предпочтениях.

В то же время, подчеркивают в пресс-службе компании, перечень опций соцпакета "Мой выбор" обновляется и пополняется в соответствии с запросами представителей коллектива, на основе высказанных ими мнений и пожеланий. Например, в 2022 году в составе ИСП впервые появятся зарубежные летние путевки.

Также большой популярностью среди сотрудников предприятий "Метинвеста" пользуются ежемесячные пополнения мобильных телефонов, сертификаты в семейные, подростковые и детские развлекательные центры, дополнительный отпуск в день рождения и по случаю других семейных событий, занятия спортом для сотрудника и его семьи, добровольное медицинское страхование. В среднем на каждом предприятии группы для работников доступно более 40 предложений на выбор, а общий по компании пакет ИСП "Мой выбор" охватывает уже свыше 70 льгот.

Автор: Григорий Бондарь