Сегодня Второй апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным пункта распоряжения председателя Харьковской ОГА о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Жукова в честь Григоренко.

Харьковский городской совет обжалует в Верховном суде решение Второго апелляционного административного суда по вопросу переименования проспекта маршала Георгия Жукова в честь генерала Петра Григоренко.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова.

"Харьковский городской совет и Харьковский городской голова не соглашаются с решением Второго апелляционного административного суда и считают его необоснованным. Харьковский горсовет как представитель интересов Харьковской городской территориальной громады в дальнейшем будет отстаивать позицию жителей Харькова по вопросу названия указанного проспекта, и указанное судебное решение будет оспорено в кассационном порядке", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

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Сегодня, 2 декабря, Второй апелляционный административный суд отменил решение Харьковского окружного административного суда от 16 июня 2021 года, которым удовлетворено исковое заявление Харьковского городского совета и признан противоправным пункт распоряжения председателя Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года о переименовании проспекта маршала Георгия Жукова в рамках декоммунизации.

Как известно, начиная с 2019 года, Харьковский горсовет уже три раза переименовывал проспект Григоренко в честь маршала Жукова, а Харьковский окружной административный суд отменял эти решения.

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Автор: Светлана Макринская