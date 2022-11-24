На Терехова наложили штраф из-за нарушения языкового законодательства.

Мэр Харькова Игорь Терехов должен уплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн за общение на русском языке в обращениях к харьковчанам в эфире информационного телемарафона.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. По его информации, он вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" харьковским городским головой Игорем Тереховым.

Как указано в постановлении, Терехов в обращениях к харьковчанам в эфире телемарафона "Єдині новини" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 закона.

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"За совершение указанного административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 188 (52) Кодекса Украины об административных правонарушениях, применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн", - говорится в сообщении.

Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 языкового законодательства, в соответствии с которой официальные интернет-представительства мэра Харькова в Facebook и Telegram должны вестись на государственном языке.

Отмечается, что указанные постановления вступают в законную силу после окончания срока на их обжалование – до 4 декабря 2022 года.

Закон о языке

С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, YouTube, Viber и Telegram-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются как Интернет-представительства субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, должны иметь версию на украинском языке. Эта версия не может иметь меньше по объему и содержанию информации, чем иноязычные версии, и должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию.