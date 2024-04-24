Мэр Запорожья Анатолий Куртев обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой ввести военную администрацию в Запорожье из-за угрозы захвата власти в городе пророссийскими партиями. В частности речь идет о политических силах "ОПЗЖ", "Шария" и подконтрольной В.Новинскому партию "Единение". "Пусть лучше город возглавит военный, или правоохранитель, мы не дадим сдать город".

На своей официальной странице в Фейсбук Анатолий Куртев опубликовал фото полного текста обращения к Президенту о "попытке политического переворота в г. Запорожье". В частности, в документе отмечается: "С начала полномасштабного вторжения ни один из депутатов нашей фракции не оставил прифронтовое Запорожье, в нескольких десятках километров от которого идут боевые действия, и продолжил работать, обеспечивая вместе с депутатским большинством поддержку военных, прием тысяч переселенцев, обороноспособность города, сотрудничество с международными донорами, защиту критической инфраструктуры, а в дальнейшем также и выполнение всех поставленных Вами задач.

К сожалению, сейчас ситуация в депутатском корпусе городского совета кардинально изменилась. Это связано с манипуляциями новоназначенного председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, который стремится единолично захватить власть в городе и с этой целью осуществляет давление на депутатов Запорожского городского совета, кулуарно собирает подписи из запрещенных пророссийских партий, прибегает к подкупу и давит на органы местного самоуправления так, чтобы коалиция большинства в городском совете Запорожья состояла именно из партии Шария, ОПЗЖ, подконтрольной Медведчуку, и сателлита ПИ Оппоблок - "Единение", подконтрольного пророссийскому Новинскому. Это полностью противоречит нормам действующего Законодательства Украины".