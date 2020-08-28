Кроме того, он осудил события, произошедшие вечером накануне с участием местных жителей, которые попытались не пропустить прибывших хасидов в город.

Мэр Умани Александр Цебрій просит власть Украины разрешить установить контрольные пункты для пропуска в город, а также проведения тестирования уже прибывших на COVID-19.

Кроме того, он осудил события, произошедшие вечером накануне с участием местных жителей, которые попытались не пропустить прибывших хасидов, говорится в интервью Радио Свобода.

По словам мэра, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас Черкасская область находится в «зеленой» зоне, а местная власть не имеет полномочий создать их снова.

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Но мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение, с тем, чтобы нам вернули такую возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была представлена такая возможность – усиливать или ослабять карантинные мероприятия, потому что никто, кроме власти на местах, не может быстро ориентироваться, что нужно тому или иному городу, – добавил Цебрий.

Относительно уже прибывших в Умань паломников-хасидов, он считает необходимым, «правильным и логичным» провести тестирование этих людей на наличие или отсутствие заболевания COVID-19.

Но это должна делать соответствующая комиссия: там должны быть представители полиции, врачи, работники муниципалитета. Только они имеют право проводить соответствующие проверки. Я бы не хотел, чтобы люди, возможно, провокаторы, брали этот вопрос под собственный контроль. Чтобы этого не было, я поднимал этот вопрос еще за три месяца, потому что это вопрос не только органов местного самоуправления, это вопрос государства, прежде всего, – заявил Цебрий.

Почему хасиды едут в Умань:

В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма, – одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения. Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

Запрет на въезд иностранца:

Кабмин решил закрыть границы для иностранцев в 00:00 28 августа, чтобы ограничить распространение коронавируса. Есть перечень исключений, однако, паломников в нем нет.

Перед тем, 25 августа, в Офисе президента Украины сообщали, что на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решено существенно ограничить нынешнее паломничество хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана – иудейского Нового года.

Паломников призвали в этом году ограничить посещение Умани без упоминаний об ограничении или запрете.

Празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, уже 5781-го, продлится в этом году с 18 по 20 сентября. В прошлом году на праздник приехали около 30 тыс. хасидов.

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Автор: Наталия Печиборщ