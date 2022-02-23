Сегодня, 23 февраля 2022 года, Одесский городской голова Геннадий Труханов и глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий провели брифинг относительно ситуации в регионе.

В брифинге приняли участие руководители региональных управлений СБУ, Национальной полиции, ГСЧС и Территориальной обороны.

Как отметил глава Одесской ОГА, на сегодняшний день главная задача – это обеспечение бесперебойной работы предприятий региона, в частности объектов критической инфраструктуры.

Мэр Одессы подчеркнул, что город функционирует в штатном режиме.

"Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой сохранять спокойствие. Координация наших действий со всеми силовыми структурами позволяет держать ситуацию в городе под контролем", - сказал Геннадий Труханов.