Мэр Кличко передал 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление 1000 дронов от столичной громады

Мэр столицы отметил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3 штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 млн грн.

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады Киева еще одну крупную партию дронов бойцам 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады от громады столицы еще 1000 FPV-дронов. Сегодня военные бригады воюют на одном из самых горячих направлений — харьковском. В целом, с этой партией, с начала этого года военные 3-й бригады получили от Киева 2000 FPV-дронов и 410 БпЛА Mavic 3T, которые город передал недавно", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3 штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 млн грн.

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"Напомню, в целом в этом году столица уже выделила нашим защитникам 8,6 млрд грн. И мы продолжим помогать им и искать все возможности для этого! Также постоянно привлекаем небюджетные средства и передаем бойцам на фронт оборудование в качестве благотворительной помощи", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез более тысячи дронов от столичной громады нескольким бригадам на Харьковском направлении. В частности, помощь от киевлян получили 112 и 241 бригады ТрО города Киева, 3 штурмовая бригада и 1 Президентская бригада оперативного назначения "Буревий" НГУ.