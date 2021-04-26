В руки журналистов попали документы проекта реконструкции школы, и, похоже, после публикации этих сведений, у мэра города Каменское Андрея Белоусова могут начаться проблемы с правоохранительными органами.

Школа № 20 в Каменском на Днепропетровщине уже два года находится в аварийном состоянии и разваливается прямо на глазах, а детей вынужденно распределили по другим школам.

В руки журналистов попали документы проекта реконструкции школы, и, похоже, после публикации этих сведений, у мэра города Каменское Андрея Белоусова могут начаться проблемы с правоохранительными органами. Об этом пишет издание «Факты».

Как пишет издание, три корпуса школы №20 давно нуждались в ремонте - начал проседать фасад, и администрация школы обратилась в мэрию с просьбой выделить деньги на реконструкцию. Но власти города не спешили. 27 июля 2019 года средь бела дня фасад окончательно обвалился. И тогда власти города начали искать проектное решение по реконструкции здания.

«В 2020 году из областного бюджета выделили 30 млн грн. В горсовете необходимых денег так и не нашлось - соответствующей статьи в бюджет города на 2021 год не заложили. Более того, в проекте, предложенном городскими властями, нашли недостатки и отправили его на корректировку. Таким образом, реконструкция закончилась, едва начавшись», - отмечается в статье.

Как подчеркивают журналисты, в этот момент история получила новый оттенок - коррупционный. В апреле 2020 года областная власть решила переложить функции заказчика реконструкции аварийной школы на департамент капстроительства Днепропетровской ОГА. А Департаменту ЖКХ и строительства Каменского горсовета поручили передать проектно-сметную документацию по объекту. Работы на тот момент в школе по-прежнему не начинались. В итоге проект потянул на целых 185 миллионов гривен, что стало абсолютным рекордом по ремонтным работам в стране.

"У нового руководства области возникли закономерные вопросы по проекту реконструкции многострадальной школы в Каменском. Работы были приостановлены до окончания разбирательства", - говорится в материале.

По данным источников, стоимость работ по реконструкции школы № 20 в Каменском была завышена почти в два раза. По некоторым данным, из-за планирования ненужных работ стоимость реконструкции выросла сразу на 20 миллионов гривен. И есть вполне обоснованные опасения, что эти «лишние» деньги попали в карманы особо заинтересованных лиц, которые этот проект «вели» и утверждали.

"Таким образом, уже сейчас понятно, что в результате рассмотрения и корректировки проекта могут появиться уголовные дела, в которых очень неприятным образом засветится имя мэра Каменского Андрея Белоусова", - резюмирует автор статьи.

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Автор: Иван Бойко