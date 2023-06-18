Ограничения будут действовать с 22:00 до 09:00.

В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений. Меры были приняты для безопасности граждан.

Как сообщает пресс-служба мэрии Одессы, определенные меры начинают действовать в соответствии с совместным приказом руководства Одесской ОВА и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса".

Речь идет о документе "О некоторых вопросах гражданской защиты населения в Одесской области в условиях правового режима военного положения", который утвержден из-за высокой угрозы для жизни и здоровья людей, вызванной вооруженной агрессией РФ.

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"С целью обеспечения общественной безопасности i порядка, сохранения жизни гражданских лиц на период действия правового режима военного положения в период с 22:00 до 09:00 на территории Одессы введены ограничения", - заявили в мэрии.

В частности, ограничена хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, в сферах обслуживания и развлечений. В том числе-развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг.

Уточняется, что запрещено использование световых и / или подобных световым средств, ухудшающих демаскировочные признаки территории, звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств.

"Запрещено обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях, пребывание, передвижение, вход / выход всех граждан граждан без исключения, в том числе иностранцев и лиц без гражданства", - акцентируют в пресс-службе.

Ситуция в Одессе - что известно

В Одессе ряд развлекательных заведений, в том числе пляжных клубов работает на "на полную", несмотря на войну. В социальных сетях местные жители неоднократно критиковали тех, кто позволяет себе бурные развлечения даже в то время, когда в других городах Украины от ракетных ударов и тому подобное гибнут люди.

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