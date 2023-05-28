Артист не стал молчать и ответил на хейт.

Украинский певец Дима Монатик 26 мая дал благотворительный концерт в одесском клубе, где ему удалось собрать 550 тысяч гривень для больницы, которая помогает раненым военным.

Однако пользователи сети назвали выступление в клубе позором. Они считают, что артист должен был перенести концерт, так как именно в этот день Россия запустила ракеты по Днепру.

Как отреагировала сеть

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"А можно давать благотворительные концерты в филармониях и театрах, а не в ночных клубах с дискотеками и пьяными рожами?"

"Монатик, это позор, когда вчера разбомбили в Днепре учреждения, погибли люди"

"А что война уже закончилась? В Одессе открытие пляжного сезона?"

"Что-то долго "переобувался" в украинские песни... Позор, вас только бабло интересует"

"У вас все нормально, совесть есть? В стране война, люди гибнут... Вам не кажется, что танцы-пляски и веселье - это перебор?!"

Однако нашлись и те пользователи сети, которые поддержали артиста, среди них и его супруга Ирина. Она написала в комментариях:

"Горжусь тобой, любимый, сколько добра ты делаешь на пользу людей и государства! Ты чрезвычайный пример для наших сыновей! Сколько нужных, светлых эмоций ты подарил людям, музыкально-танцевальная терапия, да еще и материальная помощь нашим бойцам! Продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы приближать победу Украины".

Монатик ответил на хейт

Артист не стал молчать и резко ответил всем недовольным фанатам: "Я надеюсь, вы это написали всем, кто вчера дал концерт".

Напомним, ранее Дима Монатик перевел свой хит "УВЛИУВТ" на украинский язык.

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