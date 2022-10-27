Почти все время пребывания в плену, говорит Виктория, она окончательно не знала о судьбе своей 5-летней дочери.

17 октября обменяли из российского плена 108 украинок. Также во время большого женского обмена вернулась в Украину Виктория Обедина - военная медикиня, которую разлучили с дочерью Алисой на "Азовстали".

Женщина до сих пор не увиделась с ребенком, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас Алиса с бабушкой живут в Польше, а первые 1,5 месяца войны ребенок провел с мамой в бункере на "Азовстали". Виктория Обедина почти полгода пробыла в плену. Теперь, чтобы увидеться с дочкой, ей сначала нужно сделать загранпаспорт.

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Почти все время пребывания в плену, говорит Виктория, она окончательно не знала о судьбе своей 5-летней дочери.

Алиса о пребывании на "Азовстали" вспоминает неохотно: говорит, что было холодно и голодно, а кашу давали не в тарелке, а в стакане. "Это война, бомбы падали", - говорит девочка.

В начале мая с "Азовстали" эвакуировали гражданских, Виктория тоже вышла с Алисой из бункера, но женщина не прошла фильтрацию, ведь оккупанты знали, что она военный медик. Чтобы Алиса не попала в детский дом, мать в лагере для беженцев отдала ее почти незнакомой женщине Валерии, та согласилась вывезти ребенка в Запорожье. Позже к девочке приехала бабушка и забрала ее в Польшу.

В плену Виктория знала, что ее дочь добралась до Запорожья, но встретилась ли с родными, - такой информации не было. Все это время она просила в Еленовке, чтобы ей разрешили позвонить родителям. Это произошло только через 5 месяцев.

В новой жизни Виктория впервые поедет за границу, чтобы отдохнуть, встретиться с семьей, забрать Алису и позже вернуться в Украину.

Оккупация Мариуполя

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Русские безжалостно сбрасывали бомбы на город - на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых находились мирные люди.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

17 октября из российского плена освободили 108 украинских женщин. Среди них 37 женщин, эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов.