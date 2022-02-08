Никита Титов начал рисовать символы городов после того, как создал символическое изображение для Киева.

Художник Никита Титов, родившийся в Эстонии и долгое время живший в Харькове, создает "оборонительные гербы" городов Украины. На них он изображает символы разных городов, размещенные на мече.

Свои работы Титов выкладывает на странице в Facebook, сегодня он показал "оборонительный герб" Луцка.

Художник уже сделал символические рисунки для Киева, Харькова, Запорожья, Житомира, Мариуполя, Одессы, Днепра, Чернигова, Сум, Херсона и герб для города Ривне. 8 февраля Титов дополнил коллекцию еще и рисунком для Луцка.

На "гербах" Титов изображает главные и самые известные сооружения городов, которые размещены на мече. Пользователи сети с интересом ждут каждый новый рисунок и просят, чтобы художник не останавливался и изобразил плакаты для как можно большего количества городов Украины.

В интервью для "Радио Свобода" Титов рассказывал, что начал делать "гербы" случайно. Его друг попросил распространить информацию о создании резервных подразделений ВСУ на добровольной основе. Художник отреагировал на такую просьбу творчески, он сделал символический "герб" Киева, а потом уже узнал, что набор добровольцев проводится не только в столице, но и по всей Украине.

Читайте также"Поддержать украинцев": журналисты из Японии посетили военных в Славянске (фото)Тогда к Титову начали обращаться люди из разных городов. Они просили, чтобы художник сделал такой "герб" и для их города.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе показали, как будут встречать врага. Активисты заявили о готовности выйти против РФ с оружием.

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