Госпродпотребслужба зафиксировала 64 нарушения.

В Харькове оштрафовали предпринимателей, которые размещали наружную рекламу на русском языке. Общая сумма штрафов составляет 160 тысяч гривень.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Мова. Харьков".

Волонтеры сделали запрос в Харьковское управление Госпродпотребслужбы. В ответе на запрос было указано, что работники службы внимательно следят за тем, какая наружная реклама появляется в городе.

По состоянию на 1 февраля Госпродпотребслужба выявила 64 нарушения. Предприниматели продолжают размещать рекламу на русском языке, несмотря на то, что закон о языке уже давно вступил в силу.

В 57 случаях нарушения были наказаны штрафами. В общем, харьковским предпринимателям пришлось заплатить за рекламу на русском языке 160 тысяч гривень. Кроме этого, бизнесмены получили предписания о необходимости изменить рекламу и заменить язык.

"Хорошая мотивация украинизироваться для нарушителей", - добавили в Telegram-канале.

Читайте такжеС 16 января печатные СМИ в Украине должны иметь украиноязычную версию - законНапомним, в Украине с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке. В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года.

Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно в Киеве произошел языковой скандал. Киевлянину отказали в собеседовании, потому что он – украиноязычный.

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