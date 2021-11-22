Во время победного матча "Металлиста" против "Олимпика" (3:0) харьковскую команду поддерживала семья президента ФК Александра Ярославского.

Читайте такжеУ Ярославского два дня праздновали открытие Академии футбола "Металлист"Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Металлист".

Отмечается, что семья Ярославских стала неотъемлемой частью многочисленной армии харьковских фанатов и вместе со всеми поддерживала "Металлист".

Подчеркивается, что в 2021 году домашние матчи харьковского "Металлиста" посетили почти полмиллиона болельщиков - 461 тыс. 671 зритель.

Клубная пресс-служба зафиксировала эти яркие эмоции на видео во время последнего домашнего матча в 2021 году:

Автор: Григорий Бондарь