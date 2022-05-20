Вышиванку воссоздали по фотографии выдающегося украинца.

Мастерица из Львова воссоздала вышитую рубашку Степана Бандеры. Она стала экспонатом Черновицкого музея вышиванки, открытие которого планировалось на этот год. Однако из-за полномасштабной войны этого пока не произошло.

Как выглядит воссозданная рубашка Бандеры, сообщается в новом сюжете ТСН.

Основательница Всемирного Дня вышиванки Леся Воронюк показала помещение, где уже в мае должен был заработать музей. В начале весны там хотели начинать капитальный ремонт помещения, однако помешала полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины. Воронюк рассказала о концепции будущего музея:

"Это будут действительно отшитые рубашки, а с помощью дополненной реальности, 3D технологий, об этих рубашках будут рассказывать исторические герои".

У будущего музея уже есть первый экспонат. Мастерица воссоздала вышитую рубашку Степана Бандеры. Ее делали по единственной фотографии, на которой выдающийся украинец изображен в вышиванке.

"Поскольку мы видим визуально черно-белую фотографию, мы сделали ее приближенную копию, не стали фантазировать. Даже не черную, это графит", - рассказала руководитель проекта "Вышиванка в одежде выдающихся украинцев" Татьяна Зез.

Вышивка выглядит очень просто: рубашка с рисунком одного цвета, который вышит крестиком. Именно такую рубашку носил Бандера. Мастерица из Львова потратила на создание вышиванки 8 дней.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черкассах создали уникальную "боевую вышиванку".

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