В селе боялись задержанного из-за его агрессивного поведения.

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области характеризуют, как жестокого человека, который душил и развращал детей.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина 24».

Читайте также"У него как раздвоение личности": всплыли новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней Марии Борисовой«Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои», – отметила жительница села Александра Юнгина.

По словам соседки подозреваемого Натальи Глобовой, именно над ее детьми он так поиздевался:

«Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция – ну не было же тяжких телесных повреждений».

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Катерина Шварц