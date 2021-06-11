В воскресенье 13 июня Мариуполь празднует седьмую годовщину освобождения от пророссийских террористов. В городе состоится Марш украинских сил, организованный Штабом обороны Приазовья, а также военный парад при участии полка «Азов».

Мероприятия посвящены событиям 13 июня 2014 года – в этот день 2014 года бойцы добровольческого батальона «Азов» при поддержке подразделений ВСУ и Нацгвардии осуществили операцию по освобождению Мариуполя, остановив наступление пророссийских сил на Причерноморье и вернув под украинский контроль стратегический город.

Марш начнется в 10:00 на площади Свободы. В 11:00 начинается марш военной техники и пеший парад защитников Мариуполя. Завершится все официальными поздравлениями и награждением защитников Мариуполя на Театральной площади.

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Автор: Григорий Бондарь