Людмила Зубко: Житомир стал первым городом, где покажут, как можно безопасно учиться в школе

В Житомире презентовали проект «Альтернатива есть - безопасная школа», призванный возобновить полноценный учебный процесс с 1 сентября. Инициатор программы Людмила Зубко заверила, что при соблюдении рекомендаций специалистов, дети и учителя смогут безопасно посещать школу.

«Уже почти август, а мы до сих пор не имеем четкого ответа властей о том, как будет организован учебный процесс в школах. Дистанционное обучение возможно, но показало свою неэффективность. Альтернатива есть - это безопасная школа», - написала она на своей странице в Facebook.

Для предпринимательницы и основательницы общественной организации «Житомир, сделай громче» это не первый подобный проект. Весной Зубко вместе со специалистами Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) разработала Протоколы по безопасному функционированию учреждений общего питания, которыми воспользовался Минздрав. Это позволило в начале мая открыть кафе и рестораны по всей стране и вернуть работу более миллиону людей.

«Учебный процесс надо начинать вовремя и главное - безопасно. Житомир стал первым городом в Украине, где мы показываем, как организовать это на практике, - объясняет Зубко. - Первый этап проекта мы уже провели в школе «Сяйво». Специалисты NEGIC сделали тщательный аудит учебного заведения с точки зрения инфекционной безопасности. Далее будет разработана соответствующая программа, состоятся тренинги для учителей, учеников и родителей. Один из основных этапов «Безопасной школы» - контроль за соблюдением правил».

По ее словам, соблюдение рекомендаций позволит снизить до 90% инфекционных рисков в школах. Зубко пообещала, что все наработки также передадут городской власти и правительству, чтобы проект можно было масштабировать на всю Украину.

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