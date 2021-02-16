После инцидента Зербино отстранили на два месяца от преподавания. Теперь он вернулся к работе.

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино, который показывал студентам картинки с порнографическим содержанием, получил выговор.

После инцидента Зербино отстранили на два месяца от преподавания. Теперь вернулся к работе, однако не сможет преподавать по старой "методике", сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководительницу пресс-службы вуза Наталью Павлишин.

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Напомним, в декабре 2020 года выяснилось, что преподаватель "Львовской политехники" Дмитрий Зербино добавил в контрольную работу первокурсников картинки с порнографическим содержанием. Он называл это своеобразной японской методикой, которая позволяет совмещать обучение с удовольствием.

Инцидент случился в Институте компьютерных наук. Об этом рассказала бывшая студентка университета Наталья Киндратив в Facebook.

"Представьте себе: вы первокурсник, составляете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель. И вот после ответа на каждый (!) вопрос на экране появляется порнографическое изображение", - написала Киндратив.

Дмитрий Зербино объяснял свою позицию так: "Есть определенная методика, которая была изобретена в Японии, что человек должен учиться с удовольствием и эффект удовлетворения должен присутствовать во всех положительных действиях... Если вы любите военную дисциплину, есть разные люди, которые получают удовольствие от разных вещей. Если вы получаете удовольствие от чего-то другого, то должны найти, от чего именно, чтобы вы могли подобрать картинки именно для вас".

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Автор: УНИАН