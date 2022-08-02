По информации журналиста, Лазорко якобы причастен "к работе конвертационных центров, которые до определенного времени тоже приносили немалые доходы".

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий якобы давит на руководство местной налоговой, чтобы сохранить в должности Игоря Лазорко. Того на днях должны освободить от должности заместителя начальника Львовской областной ГНС.

Об этом пишет журналист Роман Лавров, передают "Экономические новости".

По информации журналиста, Игорь Лазорко якобы начал работать в налоговой по протекции брата предателя Виктора Медведчука, который в период с 1998 до 2004 года был руководителем Львовской налоговой.

"В дальнейшем поддержку в продвижении по карьерной лестнице Лазорку оказывал близкий соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который в начале 2000-х занимал руководящие должности в налоговой и таможенной службах. Когда его покровители отошли от дел, Лазорко продолжил лоббировать их бизнес-интересы. Позже Лазорко сблизился с Зиновием Козицким, отцом нынешнего начальника Львовской ОВА. Вместе они якобы разрабатывали и "внедряли" схемы незаконного возмещения НДС для компаний Козака-Медведчука. Получали бюджетное возмещение и компании самого Зиновия Козицкого", — утверждает Роман Лавров.

По информации журналиста, Лазорко якобы причастен "к работе конвертационных центров, которые до определенного времени тоже приносили немалые доходы".

"С приходом нового руководителя ГУ ГНС во Львовской области и объявленным в стране курсом на борьбу со схемами, Лазорко оказался ненужным. Кресло под ним зашаталось. Покровители почувствовали, что их схемным финансовым потокам приходит конец и перешли в наступление", — считает журналист.

Как пишут "Экономические новости", начальник Львовской ОВА Максим Козицкий обвинил ГНС во Львовской области в непрозрачной деятельности, в частности в ручном возмещении НДС. Оказалось, что среди компаний, которые, по мнению Козицкого, незаконно получают бюджетные средства, значатся и предприятия, которые якобы имеют отношение к его отцу.