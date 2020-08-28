Платформу создал Институт когнитивного моделирования в мае 2020 года.

Создатели канала Коронавірус_інфо сделали еще один большой социальный проект - бесплатная психологическая помощь -Tellme.com.ua и открыли к нему доступ белорусам.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала известная белорусска, телеведущая и нутрициолог Полина Логунова.

«Получила много сообщений в директ на свой предыдущий пост о проекте, знаю, что белорусы уже начали обращаться на платформу. Сейчас всем нам нужна поддержка и возможность высказаться. Лучше не держать в себе негатив, а получить профессиональную помощь психолога вовремя, и к тому же бесплатно. Лучшая братская поддержка - делом!» - подчеркнула Полина.

Напомним, что платформа «Расскажи мне» была создана и разработана Институтом когнитивного моделирования в мае 2020 года и предназначена для предоставления быстрой и бесплатной онлайн-помощи тем, кто столкнулся с психологическими проблемами на карантине. В связи с политической ситуацией в Беларуси в начале августа платформа стала также доступной и для белорусской аудитории.

Также напомним, что Институт когнитивного моделирования является основателем проекта «Коронавірус_інфо», который информирует о ситуации с заболеванием на COVID-19 в Украине. На Telegram-канал проекта в данный момент подписано свыше 726 тысяч подписчиков.

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Автор: УНИАН