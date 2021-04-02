По данному факту Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Национальной полиции.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Национальной полиции по факту продажи в сети Интернет спецбилетов на проезд в общественном транспорте.

Об этом говорится в сообщении департамента в Facebook.

"Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу начали появляться объявления об их продаже", - отмечается в сообщении.

Департамент обращается к гражданам с просьбой обязательно сообщать о подобных объявления в правоохранительные органы.

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В очередной раз отмечается, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и тому подобное.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

В КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

1 апреля 2021 года власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на транспорт.

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Автор: Инна Андалицкая