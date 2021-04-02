Согласно действующим нормам карантина, в транспорте должно быть занято не более половины сидячих мест.

В Киеве полиция начала высаживать пассажиров из переполненных маршруток.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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В частности, сообщается, что подобное происходит в районе Обойного рынка.

"Полиция тормозит все переполненные маршрутки. В данной ситуации 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно. Народ выгоняют из транспорта. По возможности выбирайте полупустой транспорт", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно действующим нормам карантина, в транспорте должно быть занято не более половины сидячих мест.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

В КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

1 апреля 2021 года власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на транспорт.

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Автор: Екатерина Лиманская