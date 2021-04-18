Полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений в столице - работали ряд развлекательных заведений.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, в течение суток правоохранители проверили 533 объектов хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство нарушений - это работа развлекательных заведений.
«В течение суток полицейские проверили 533 объектов. Среди них были развлекательные заведения: «Hype», «50», «Ишак», «Спаркс», «Shef», ресторан гостиницы «Favor Park», работавшие несмотря на запрет, внутри находились посетители», - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Он добавил, что на должностных лиц учреждений составили 50 протоколов за невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.
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Также полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей.
«В очередной раз обращаемся к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитростам и организуют в заведениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяем, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей», - добавил Корищенко.
В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность.
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