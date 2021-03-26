По словам городского головы, заявление Ассоциации перевозчиков о намерении обратиться к властям столицы официально запретить работу маршруток является манипуляцией.

Киевский городской голова Виталий Кличко напомнил, что столичные власти последние шесть лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя заявления частных перевозчиков о намерении поднять в столице тарифы на проезд.

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Мэр столицы отметил, что существует процедура утверждения новых тарифов, согласно которой частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за 7 дней организатора перевозок (Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации) и пассажиров.

«Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе и Антимонопольный комитет», - сказал городской голова.

По словам Кличко, заявление Ассоциации перевозчиков о намерении обратиться к властям столицы официально запретить работу маршруток является манипуляцией.

«Маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать, работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти - это неприемлемо», - подчеркнул Кличко.

Мэр в очередной раз призвал киевлян по возможности оставаться дома.

«С введением строгих ограничений мы видим, какие очереди на остановках общественного транспорта. Те, кому не надо ехать на работу или по неотложным делам, оставайтесь дома. Не пользуйтесь общественным транспортом! Дайте возможность доехать на работу тем киевлянам, которые обеспечивают деятельность критически важных сфер города. А то получается, что у нас локдаун, закрыты учреждения, заведения, - а люди штурмуют транспорт. Куда они все едут?» - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня весь общественный коммунальный транспорт работает на маршрутах. Из наземного транспорта это - 1 тыс. 131 единица подвижного состава - троллейбусы, автобусы, трамваи. Работает и метрополитен.

«Но подчеркну: транспорт не останавливали исключительно для того, чтобы пассажиры, которым нужно ехать на работу, работающие в сферах жизнеобеспечения города, могли до нее добраться», - добавил Кличко.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

С сегодняшнего дня, 26 марта, общественный транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров.

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Автор: Инна Андалицкая