Этот закон был одним из требований МВФ, принятие которого было просрочено.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вместо ликвидированного в декабре 2022 года скандального Окружного административного суда Киева в Украине будут работать два новых суда.

О подписании закона с регистрационным номером 12368-1 сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Законом предусмотрено создать два суда - Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды, который будет апелляционной инстанцией по пересмотру решений первого новосозданного суда.

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Этот закон был среди требований Международного валютного фонда, которое должно было быть выполнено еще до 31 декабря 2024 года, но долго закон в парламенте не принимался.

Согласно закону, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона. К этому процессу должен быть привлечен Экспертный совет (в течение трех лет), в состав которого должны войти 6 человек: 3 от Совета судей Украины и 3 от международных и иностранных организаций.

В Украине создадут два новых суда вместо ликвидированного ОАСК - что известно

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2025 года Верховная Рада решила создать два суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева. Это решение поддержали 234 народных депутата.

Окружной административный суд Киева был ликвидирован в декабре 2022 года. Речь шла о том, что ОАСК должен был "назначить" президента-беглеца в Россию Виктора Януковича президентом страны в случае захвата Киева российскими войсками. Речь шла о том, что этот суд должен был вынести решение в пользу Януковича по двум искам о якобы незаконном лишении его статуса президента Украины.

В 2020 году в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили, что 11 человек во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая хотела захватить госвласть.

ОАСК известен скандальными решениями об отмене голосования Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры, приостановлении процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

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