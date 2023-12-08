Иван Ступак считает, что есть и другие цели.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал ликвидацию нардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье. Он отметил, что для украинских спецслужб есть и другие цели.

Он назвал ряд имен пособников Кремля и предателей Украины, которых могут ликвидировать в дальнейшем.

"Это исключительно мое предположение... Сивкович (вице-премьер, ответственный за силовой блок в правительстве Николая Азарова, бывший заместитель секретаря СНБО – УНИАН) может быть, бывший глава МВД Захарченко может быть, бывший глава СБУ Якименко тоже может быть и там тра-та-та понеслось, то есть в зависимости от их участия. Вот, например, Сивкович, он принимал активное участие в полномасштабном вторжении... Он координировал деятельность бывшего начальника крымского управления СБУ", - рассказал экс-сотрудник СБУ в эфире телемарафона.

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Ликвидация Кивы - что известно

6 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли мертвым нардепа-предателя Илью Киву. Его убили двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

По одной из версий, навести киллера на след Кивы могла его сожительница, но это не подтверждено.

Позже в сети появилась информация, что ликвидированный Кива рассматривался в роли потенциального так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонской области.

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