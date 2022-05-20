Льготы детям военных / фото REUTERS

После начала войны в Украине были приняты законы о льготах для военных и их детей. Дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки. 

Ранее УНИАН рассказывал, какие права и льготы для военных предусмотрены в Украине. 

Льготы для детей военных: кто и какую помощь получит

Помощь от государства полагается детям участников боевых действий. Участник боевых действий (УБД) - это военный или доброволец Территориальной обороны, который принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Право на льготы имеют дети УБД, которые обучаются на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Льготы действуют до окончания учебного заведения или до достижения возраста 23 лет. Если студента отчислят, льготы перестанут действовать.

Также право на льготы в образовании имеют категории, перечисленные на картинках ниже.

Льготы для военных / фото МОН
Льготы для детей военнослужащих / фото МОН

Такие люди могут получить следующую помощь:

  • полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Список документов для получения льгот

Для получения помощи от государства нужно собрать следующие документы:

  • удостоверение УБД;
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);
  • удостоверение о смерти УБД, если он погиб;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

  • справка о регистрации места жительства.

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