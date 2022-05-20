Дети участников боевых действий получат некоторые привилегии от государства.

После начала войны в Украине были приняты законы о льготах для военных и их детей. Дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Ранее УНИАН рассказывал, какие права и льготы для военных предусмотрены в Украине.

Льготы для детей военных: кто и какую помощь получит

Помощь от государства полагается детям участников боевых действий. Участник боевых действий (УБД) - это военный или доброволец Территориальной обороны, который принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Право на льготы имеют дети УБД, которые обучаются на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Льготы действуют до окончания учебного заведения или до достижения возраста 23 лет. Если студента отчислят, льготы перестанут действовать.

Также право на льготы в образовании имеют категории, перечисленные на картинках ниже.

Такие люди могут получить следующую помощь:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Список документов для получения льгот

Для получения помощи от государства нужно собрать следующие документы:

удостоверение УБД;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);

удостоверение о смерти УБД, если он погиб;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справка о регистрации места жительства.

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