После начала войны в Украине были приняты законы о льготах для военных и их детей. Дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Ранее УНИАН рассказывал, какие права и льготы для военных предусмотрены в Украине.
Льготы для детей военных: кто и какую помощь получит
Помощь от государства полагается детям участников боевых действий. Участник боевых действий (УБД) - это военный или доброволец Территориальной обороны, который принимал непосредственное участие в боевых действиях.
Право на льготы имеют дети УБД, которые обучаются на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Льготы действуют до окончания учебного заведения или до достижения возраста 23 лет. Если студента отчислят, льготы перестанут действовать.
Также право на льготы в образовании имеют категории, перечисленные на картинках ниже.
Такие люди могут получить следующую помощь:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии.
Список документов для получения льгот
Для получения помощи от государства нужно собрать следующие документы:
- удостоверение УБД;
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);
- удостоверение о смерти УБД, если он погиб;
свидетельство о рождении ребенка;
справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
справка о регистрации места жительства.