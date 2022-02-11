Меню рекомендуют использовать для питания детей в возрасте от 1 до 7 лет / фото ua.depositphotos.com

Министерство здравоохранения утвердило новое трехразовое зимнее меню для детских садов. Сезонное меню на четыре недели содержит 160 рецептов, среди которых лапша с яблоками, каша "Артек" с луком и тушенная в сметане свекла.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Приказ об утверждении нового меню добавили технологическую документацию (технологические карты на блюда и изделия. Детям предлагается готовить лапшу с яблоками, яичное суфле, свекольное пюре, борщ с фасолью, жареную цветную капусту, пшеничную кашу с луком и многое другое.

Новое зимнее меню в Минздраве рекомендуют использовать для питания детей в возрасте от 1 до 7 лет в учреждениях отдыха и оздоровления.

Фото Новое меню для детских садов 11 февраля 2022
Фото Новое меню для детских садов 11 февраля 2022
Фото Новое меню для детских садов 11 февраля 2022
Фото Новое меню для детских садов 11 февраля 2022
Фото Новое меню для детских садов 11 февраля 2022

"Меню можно использовать в полном объеме или частично, обработав его, учитывая вкусовые предпочтения детей и технологические возможности каждого из заведений", - добавили в Минздраве.

Сезонное меню создали в рамках реформы системы школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская. 

Ранее УНИАН уже сообщал, что кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как родители могут проверить качество питания детей в школе.

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