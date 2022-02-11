Сезонное меню, которое разработали в рамках реформы Елены Зеленской, можно будет использовать в полном объеме или частично.

Министерство здравоохранения утвердило новое трехразовое зимнее меню для детских садов. Сезонное меню на четыре недели содержит 160 рецептов, среди которых лапша с яблоками, каша "Артек" с луком и тушенная в сметане свекла.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Приказ об утверждении нового меню добавили технологическую документацию (технологические карты на блюда и изделия. Детям предлагается готовить лапшу с яблоками, яичное суфле, свекольное пюре, борщ с фасолью, жареную цветную капусту, пшеничную кашу с луком и многое другое.

Новое зимнее меню в Минздраве рекомендуют использовать для питания детей в возрасте от 1 до 7 лет в учреждениях отдыха и оздоровления.

"Меню можно использовать в полном объеме или частично, обработав его, учитывая вкусовые предпочтения детей и технологические возможности каждого из заведений", - добавили в Минздраве.

Сезонное меню создали в рамках реформы системы школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.

Ранее УНИАН уже сообщал, что кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как родители могут проверить качество питания детей в школе.

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