По словам эксперта, нужно выработать четкий порядок выдачи повестки.

Для урегулирования ситуации с раздачей повесток военнообязанным в общественных местах нужно разработать и принять специальный нормативно-правовой акт.

Такое мнение высказал "Апострофу" адвокат Дмитрий Бузанов.

Он напомнил, что уже существует порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденный Кабмином.

"И в этом документе есть правила вручения повесток. Но эти правила так обтекаемо написаны, что не указано, где именно можно вручать повестки: раз не запрещено выдавать на АЗС, значит выдают, - комментирует эксперт.

В связи с этим Бузанов предлагает подробно расписать, где и каким образом выдаются повестки, что они направляются по месту жительства или работы.

"А люди, которые жалуются, что им вручают повестки в общественных местах, смогут ссылаясь на новые нормы, писать жалобы и привлекать сотрудников военкоматов к ответственности за нарушение порядка", - добавляет адвокат.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о запрете выдавать людям повестки на блокпостах, АЗС и на улице. В ответе Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля комплексно проработать этот вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и службе.