Ее обвиняют в дискредитации оккупационной армии.

В оккупированном россиянами Крыму задержали учительницу школы в Джанкое, которая опубликовала в сети изображение с флагом и гербом Украины.

Видео с "признанием вины" и обещанием не делать так опубликовали в Telegram-канале, который занимается поиском и преследованием жителей полуострова, которые имеют антивоенную позицию и поддерживают Украину.

На видео женщина признается, что запостила на своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте" запись с украинскими гербом и флагом. На нее составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда или демонстрирование символики запрещенных организаций) и ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Захватчики утверждают, что она проводила "украинские вечера" школьникам. Женщина имеет двух дочерей в Украине. Администраторы канала упрекают ее еще и тем, что она общается со своими детьми.

Задержание людей в Крыму: что известно

Как сообщал УНИАН, летом в оккупированной Алуште заставили извиняться и уволили девушек, которые на работе танцевали под песню Верки Сердючки.

А осенью российские силовики жестоко задержали женщину, которая опубликовала в сети картинку, на которой изображен Путин на суде.

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