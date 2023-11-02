В то же время, в начале полномасштабного вторжения 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики – 26%.

70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти, а настаивают на избежании каких-либо споров - 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Социологи отметили, что в мае 2022 года (в начале вторжения) большинство украинцев предпочитали избегать вообще каких-либо споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики – 26%.

"Сейчас, в октябре 2023 года, ситуация стала диаметрально противоположной: теперь 70% украинцев считают важным критиковать возможные ложные решения власти, а настаивают на избежании любых споров - 25%", – говорится в сообщении КМИС.

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Опрос показал, что во всех регионах Украины большинство населения считают, что и сейчас есть смысл в том, чтобы критиковать возможные ошибочные и неправильные действия власти.

Всеукраинский опрос проведен в течение 30 сентября-13 октября 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Украинцы стали меньше доверять власти

Как сообщал УНИАН, по результатам недавнего опроса Киевского международного института социологии, сейчас в Украине падает доверие ко всем институтам центральной власти. Однако, положительный баланс доверия-недоверия сохраняют, Вооруженные силы Украины, волонтеры и президент.

В частности, с мая 2022 года по октябрь 2023 года среди институтов в перечне безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры. Так, сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года – 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года – 87%).

В то же время, за этот период социологи фиксируют снижение доверия к институтам центральной власти: с 91% до 76% стало меньше тех, кто доверяет президенту, с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту.

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